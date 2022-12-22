Мозалёв рассказал, будет ли менять контент после третьего места в короткой программе

Фигурист Андрей Мозалёв, ставший третьим в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию, поделился мыслями о своём выступлении.

«Я в целом доволен прокатом, есть маленькие недочёты на вращении и на дорожке. Буду работать над этим. Если смотреть по баллам, у меня прогресса особо нет (улыбается). Но всё-таки середина сезона, прошло достаточно времени, чтобы накатать программу.



Как помог прыжковый турнир? Скажу, что очень рад, что побывал на таком турнире, он заставляет нас развиваться, учить сложные каскады, в том числе и новые четверные. Прикольно, что в середине сезона можно отвлечься немножко, разбавить подготовку. Изменений в контенте завтра не будет, будет прежний набор», — передаёт слова Мозалёва с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.