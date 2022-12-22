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Чемпионат России. Парное катание. Короткая программа
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Татьяна Тарасова ответила на призыв Дмитрия Козловского к болельщикам

Татьяна Тарасова ответила на призыв Дмитрия Козловского к болельщикам
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, комментируя результаты короткой программы спортивных пар на чемпионате России в Красноярске, ответила Дмитрию Козловскому. После проката фигурист призвал болельщиков заполнить трибуны, так как ему не хватает энергетики зала.

По итогам короткой программы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский уступили им один балл. Третьими стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, допустившие ошибку на выбросе.

«От выступлений пар только самые приятные впечатления. Все участники провели короткие программы хорошо, результаты заслуженные. Великолепно выступили Мишина и Галлямов, которые показали результат выше мирового рекорда, но национальные соревнования, к сожалению, не учитываются. Если говорить о пустых местах на трибунах, то ничего удивительного. Всё-таки соревнования идут с самого утра в рабочий день, люди в делах. Уверена, в последующие дни картина изменится, на выходных болельщики обязательно подтянутся», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

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