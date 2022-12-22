Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат России. Парное катание. Короткая программа
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Авербух: уровень мужского одиночного фигурного катания в России поднимается

Илья Авербух: уровень мужского одиночного фигурного катания в России поднимается
Комментарии

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух подвёл итоги выступления мужчин в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

Лидерство перед произвольной программой захватил Петр Гуменник, вторым идёт Евгений Семененко, третьим — Андрей Мозалёв. Призёры отметились чистыми прокатами с двумя четверными прыжками.

«Приятно порадовал общий уровень выступления мужчин. Сейчас практически у всех в арсенале есть четверные прыжки, и это очень здорово, все показали достаточно сложные программы. Очень хорошее выступление было у Гуменника, он сделал риттбергер, замечательно выступили Семененко и Мозалёв, я бы отметил их троих, их лидерство абсолютно закономерно. Думаю, зрителей порадовало обилие четверных прыжков, уровень мужского одиночного фигурного катания в России, конечно, поднимается», — приводит слова Авербуха ТАСС.

«Дальше некуда». Кондратюк провалился на чемпионате России — что с ним произошло? «Дальше некуда». Кондратюк провалился на чемпионате России — что с ним произошло?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022