Илья Авербух: уровень мужского одиночного фигурного катания в России поднимается

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух подвёл итоги выступления мужчин в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

Лидерство перед произвольной программой захватил Петр Гуменник, вторым идёт Евгений Семененко, третьим — Андрей Мозалёв. Призёры отметились чистыми прокатами с двумя четверными прыжками.

«Приятно порадовал общий уровень выступления мужчин. Сейчас практически у всех в арсенале есть четверные прыжки, и это очень здорово, все показали достаточно сложные программы. Очень хорошее выступление было у Гуменника, он сделал риттбергер, замечательно выступили Семененко и Мозалёв, я бы отметил их троих, их лидерство абсолютно закономерно. Думаю, зрителей порадовало обилие четверных прыжков, уровень мужского одиночного фигурного катания в России, конечно, поднимается», — приводит слова Авербуха ТАСС.