Провальный прокат короткой программы Марка Кондратюка на ЧР-2023. Видео

Чемпион России 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк не справился с прокатом короткой программы на первенстве страны, которое проходит в Красноярске.

Кондратюк, который ещё не до конца восстановился после травмы спины, допустил ошибку при приземлении со стартового элемента — четверного сальхова, чисто исполнил тройной аксель и упал с каскада тройной лутц-тройной тулуп. Все вращения и дорожки Марка были оценены по 2-3-му уровням, а за либелу он и вовсе получил снижение.

В итоге Кондратюк получил за свой прокат 77,50 балла и занял только 12-е место по итогам короткой программы. Потенциальному призовому месту он уступил более 20 баллов, усугубил недолеченную травму и принял решение сняться с произвольной программы.

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