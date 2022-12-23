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Чемпионат России. Женщины, короткая программа
Начало прямой трансляции
15:25 Мск
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Александра Трусова снялась с чемпионата России

Александра Трусова снялась с чемпионата России
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Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Сообщается, что спортсменка не сможет принять участия в турнире в Красноярске по медицинским показаниям.

Напомним, на тренировке у Александры Трусовой не задались четверные лутцы – при первом приземлении она коснулась рукой, вместо второго сделала «бабочку», ещё одна попытка (вне прогона) завершилась падением.

Соревнования среди женщин стартуют 23 декабря. Начало короткой программы запланировано на 15:25 мск.

Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.

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