ЧР по фигурному катанию, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть

Продолжается чемпионат России – 2023 по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Сегодня, 23 декабря, в 15:25 мск на льду с короткими программами выступят женщины.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Женщины. Короткая программа



Разминка 1

1. Алина Горбачёва

2. Ксения Гущина

3. Камила Валиева

4. Виктория Нестерова

5. Софья Самоделкина

6. Софья Акатьева



Разминка 2

7. Анна Фролова

8. Аделия Петросян

9. Анастасия Зинина

10. Виктория Федянина

11. Елизавета Туктамышева



Разминка 3

12. София Захарова

13. Агнета Латушкина

14. Ксения Синицына

15. Вероника Яметова

16. Мария Парамонова

17. Софья Муравьёва

Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.