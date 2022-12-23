ЧР по фигурному катанию, женщины: во сколько короткая программа, где смотреть
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Продолжается чемпионат России – 2023 по фигурному катанию, который проходит в Красноярске. Сегодня, 23 декабря, в 15:25 мск на льду с короткими программами выступят женщины.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Женщины. Короткая программа
Разминка 1
1. Алина Горбачёва
2. Ксения Гущина
3. Камила Валиева
4. Виктория Нестерова
5. Софья Самоделкина
6. Софья Акатьева
Разминка 2
7. Анна Фролова
8. Аделия Петросян
9. Анастасия Зинина
10. Виктория Федянина
11. Елизавета Туктамышева
Разминка 3
12. София Захарова
13. Агнета Латушкина
14. Ксения Синицына
15. Вероника Яметова
16. Мария Парамонова
17. Софья Муравьёва
Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.
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