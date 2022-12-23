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В 12:15 продолжатся соревнования среди мужчин на ЧР по фигурному катанию в Красноярске

В 12:15 продолжатся соревнования среди мужчин на ЧР по фигурному катанию в Красноярске
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Сегодня, 23 декабря, в 12:15 мск продолжатся соревнования мужчин в рамках чемпионата России, который проходит в Красноярске. Фигуристы выступят с произвольной программой, по итогам которой определятся чемпион и призёры соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Мужчины. Произвольная программа

Разминка 1
1. Роман Атояр
2. Андрей Анисимов
3. Владислав Катичев
4. Артур Даниелян
5. Иван Попов

Разминка 2
6. Алексей Ерохов
7. Глеб Лутфуллин
8. Дмитрий Алиев
9. Илья Яблоков
10. Макар Игнатов

Разминка 3
11. Артём Ковалёв
12. Александр Самарин
13. Матвей Ветлугин
14. Андрей Мозалёв
15. Евгений Семененко
16. Пётр Гуменник

По итогам короткой программы с 104,47 балла лидирует Пётр Гуменник.

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