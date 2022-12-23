В 12:15 продолжатся соревнования среди мужчин на ЧР по фигурному катанию в Красноярске

Сегодня, 23 декабря, в 12:15 мск продолжатся соревнования мужчин в рамках чемпионата России, который проходит в Красноярске. Фигуристы выступят с произвольной программой, по итогам которой определятся чемпион и призёры соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Мужчины. Произвольная программа



Разминка 1

1. Роман Атояр

2. Андрей Анисимов

3. Владислав Катичев

4. Артур Даниелян

5. Иван Попов



Разминка 2

6. Алексей Ерохов

7. Глеб Лутфуллин

8. Дмитрий Алиев

9. Илья Яблоков

10. Макар Игнатов



Разминка 3

11. Артём Ковалёв

12. Александр Самарин

13. Матвей Ветлугин

14. Андрей Мозалёв

15. Евгений Семененко

16. Пётр Гуменник

По итогам короткой программы с 104,47 балла лидирует Пётр Гуменник.

Чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире транслирует Оkkо