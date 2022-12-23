В 15:25 стартуют соревнования среди женщин на ЧР по фигурному катанию

Сегодня, 22 декабря, в 15:25 по московскому времени начнутся соревнования среди женщин в рамках чемпионата России, который проходит в Красноярске. Фигуристки выступят с короткими программами.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Женщины. Короткая программа



Разминка 1

1. Алина Горбачёва

2. Ксения Гущина

3. Камила Валиева

4. Виктория Нестерова

5. Софья Самоделкина

6. Софья Акатьева



Разминка 2

7. Анна Фролова

8. Аделия Петросян

9. Анастасия Зинина

10. Виктория Федянина

11. Елизавета Туктамышева



Разминка 3

12. София Захарова

13. Агнета Латушкина

14. Ксения Синицына

15. Вероника Яметова

16. Мария Парамонова

17. Софья Муравьёва

Отметим, что с соревнований снялась Александра Трусова, которая не сможет принять участия в турнире в Красноярске по медицинским показаниям.

Чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире транслирует Оkkо.

