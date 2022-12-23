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Чемпионат России. Женщины, короткая программа
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В 15:25 стартуют соревнования среди женщин на ЧР по фигурному катанию

В 15:25 стартуют соревнования среди женщин на ЧР по фигурному катанию
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Сегодня, 22 декабря, в 15:25 по московскому времени начнутся соревнования среди женщин в рамках чемпионата России, который проходит в Красноярске. Фигуристки выступят с короткими программами.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Женщины. Короткая программа

Разминка 1
1. Алина Горбачёва
2. Ксения Гущина
3. Камила Валиева
4. Виктория Нестерова
5. Софья Самоделкина
6. Софья Акатьева

Разминка 2
7. Анна Фролова
8. Аделия Петросян
9. Анастасия Зинина
10. Виктория Федянина
11. Елизавета Туктамышева

Разминка 3
12. София Захарова
13. Агнета Латушкина
14. Ксения Синицына
15. Вероника Яметова
16. Мария Парамонова
17. Софья Муравьёва

Отметим, что с соревнований снялась Александра Трусова, которая не сможет принять участия в турнире в Красноярске по медицинским показаниям.

Чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире транслирует Оkkо.

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