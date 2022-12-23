«По баллам, по ощущениям — лучший прокат в сезоне». Миронова/Устенко — о выступлении на ЧР

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко прокомментировали своё выступление с произвольным танцем на чемпионате России в Красноярске.

Миронова: По баллам, по ощущениям — лучший прокат в сезоне.



Устенко: Но всегда есть к чему стремиться. Зрителей было не очень много, в «Мегаспорте» побольше было. Но публика очень хорошо принимала.



Миронова: На соревнованиях мы стараемся не следить за результатами.



Устенко: Цель была — приехать на чемпионат России, показать, что мы готовы, что мы добавили, что мы исправили. Цели занять какое-то определённое место не было.



Миронова: Просто хотели себя показать, хорошо себя ощущать и потом себя похвалить.

На данный момент пара Миронова/Устенко лидирует на чемпионате России.