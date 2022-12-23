Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат России. Женщины, короткая программа
Начало прямой трансляции
15:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«По баллам, по ощущениям — лучший прокат в сезоне». Миронова/Устенко — о выступлении на ЧР

«По баллам, по ощущениям — лучший прокат в сезоне». Миронова/Устенко — о выступлении на ЧР
Комментарии

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко прокомментировали своё выступление с произвольным танцем на чемпионате России в Красноярске.

Миронова: По баллам, по ощущениям — лучший прокат в сезоне.

Устенко: Но всегда есть к чему стремиться. Зрителей было не очень много, в «Мегаспорте» побольше было. Но публика очень хорошо принимала.

Миронова: На соревнованиях мы стараемся не следить за результатами.

Устенко: Цель была — приехать на чемпионат России, показать, что мы готовы, что мы добавили, что мы исправили. Цели занять какое-то определённое место не было.

Миронова: Просто хотели себя показать, хорошо себя ощущать и потом себя похвалить.

На данный момент пара Миронова/Устенко лидирует на чемпионате России.

Фигурное катание. ЧР-2023. Красноярск
Танцы на льду. Произвольный танец
23 декабря 2022, пятница. 09:30 МСК
Окончено
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022