«По баллам, по ощущениям — лучший прокат в сезоне». Миронова/Устенко — о выступлении на ЧР
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Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко прокомментировали своё выступление с произвольным танцем на чемпионате России в Красноярске.
Миронова: По баллам, по ощущениям — лучший прокат в сезоне.
Устенко: Но всегда есть к чему стремиться. Зрителей было не очень много, в «Мегаспорте» побольше было. Но публика очень хорошо принимала.
Миронова: На соревнованиях мы стараемся не следить за результатами.
Устенко: Цель была — приехать на чемпионат России, показать, что мы готовы, что мы добавили, что мы исправили. Цели занять какое-то определённое место не было.
Миронова: Просто хотели себя показать, хорошо себя ощущать и потом себя похвалить.
На данный момент пара Миронова/Устенко лидирует на чемпионате России.
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