Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали чемпионами России в танцах на льду
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Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева Егор Базин стали чемпионами России в танцах на льду, набрав по итогам ритм-танца и произвольного танца 203.46 балла.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Танцы на льду
- Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 203.46.
- Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 197.59.
- Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 195.52.
- Софья Тютюнина/Андрей Багин — 188.19.
- Ирина Хавронина/Дарио Чиризано — 180.01.
- Александра Прокопец/Александр Васькович — 175.28.
Сегодня, 23 декабря, на льду также выступят женщины с короткой программой и мужчины с произвольной. Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.
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