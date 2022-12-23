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Чемпионат России по фигурному катанию 2022 / 2023, танцы на льду: результаты произвольной программы

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали чемпионами России в танцах на льду
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Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева Егор Базин стали чемпионами России в танцах на льду, набрав по итогам ритм-танца и произвольного танца 203.46 балла.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Танцы на льду

  1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 203.46.
  2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 197.59.
  3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 195.52.
  4. Софья Тютюнина/Андрей Багин — 188.19.
  5. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано — 180.01.
  6. Александра Прокопец/Александр Васькович — 175.28.

Сегодня, 23 декабря, на льду также выступят женщины с короткой программой и мужчины с произвольной. Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.

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