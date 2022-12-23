Елизавета Худайбердиева и Егор Базин стали чемпионами России в танцах на льду

Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева Егор Базин стали чемпионами России в танцах на льду, набрав по итогам ритм-танца и произвольного танца 203.46 балла.

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Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 203.46. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 197.59. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 195.52. Софья Тютюнина/Андрей Багин — 188.19. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано — 180.01. Александра Прокопец/Александр Васькович — 175.28.

Сегодня, 23 декабря, на льду также выступят женщины с короткой программой и мужчины с произвольной. Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи.