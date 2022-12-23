«Видимо, грибы просроченные были». Матвей Ветлугин назвал причину неудачного проката на ЧР

Российский фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал выступление с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию.

«Видимо, грибы просроченные были. Пожалуй, главная причина сегодняшней неудаче. Я, конечно, шучу. Было много ненужных мыслей из-за высокого положения после короткой. Волнения присутствовало больше, чем обычно. Некорректно работала голова, не мог себя осознанно чувствовать перед прыжками. Не хватило физики. После спотыкания на 10-й секунде, понял, что что-то пошло не так.



Тренер особо ничего не сказал. После короткой люди узнали, что есть такой спортсмен — Матвей Ветлугин. Буду стараться две программы катать в будущем.

Впечатления как от обычного старта. Настраивался как обычно. Я в десятке с двумя снявшимися. Это хорошо. Цель была — восьмёрка. Не дотянул.



Какую оценку себе поставлю? Спросите об этом Алексея Николаевича Мишина», — передаёт слова Ветлугина из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.