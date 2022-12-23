Александр Самарин — о бронзе ЧР: эта медаль очень ценна и очень важна, она как золотая

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Ребята дали невероятный бой, зажгли и прокатами, и баллами, такого за мои 11 лет на чемпионатах России не было. За себя я рад, несмотря на то что третий.



После затяжной паузы, полосы неудач мы с командой не останавливались, продолжаем идти. Понятно, что с каждым годом идти тяжелее, осадков больше выпадает, сугробы и так далее, но было пройдено и прожито очень много всего. Я просто рад, что я в строю, в бою, даю бой молодым, поджимаю, наступаю на пятки. Для меня эта медаль очень ценна и очень важна, она как золотая.



Хочу очень сильно обнять Димку Алиева, он огромный молодец, он рядышком. Я за него очень рад, он дал невероятный бой, хочу поддержать его, несмотря на то что он занял четвёртое место. Но пока что молодая кровь резвее и сильнее», — передаёт слова Самарина с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.