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Александр Самарин — о бронзе ЧР: эта медаль очень ценна и очень важна, она как золотая

Александр Самарин — о бронзе ЧР: эта медаль очень ценна и очень важна, она как золотая
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Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал своё выступление на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

«Ребята дали невероятный бой, зажгли и прокатами, и баллами, такого за мои 11 лет на чемпионатах России не было. За себя я рад, несмотря на то что третий.

После затяжной паузы, полосы неудач мы с командой не останавливались, продолжаем идти. Понятно, что с каждым годом идти тяжелее, осадков больше выпадает, сугробы и так далее, но было пройдено и прожито очень много всего. Я просто рад, что я в строю, в бою, даю бой молодым, поджимаю, наступаю на пятки. Для меня эта медаль очень ценна и очень важна, она как золотая.

Хочу очень сильно обнять Димку Алиева, он огромный молодец, он рядышком. Я за него очень рад, он дал невероятный бой, хочу поддержать его, несмотря на то что он занял четвёртое место. Но пока что молодая кровь резвее и сильнее», — передаёт слова Самарина с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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