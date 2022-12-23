Зинина: хочу просто хорошо откатать программы, а что решат судьи — меня не волнует
Поделиться
Фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске, в которой она показала результат 71,40.
«Мы с тренерами приняли решение, что лучше не рисковать, откатать чисто, больше уделить внимания компонентам, чтобы они были достойны чемпионата России. Я думаю, что всегда есть над чем работать, но вполне довольна.
На какой результат рассчитываю? Я хочу просто сделать своё дело, хорошо откатать программы, а что решат судьи — меня это не волнует.
Железняков сказал, что мне по силам быть в топ-5 чемпионата России. Я не видела. То, что он верит в меня — это приятно, спасибо ему», — передаёт слова Зининой из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Комментарии
- 23 декабря 2022
-
18:08
-
18:04
-
17:54
-
17:39
-
17:08
-
16:54
-
16:52
-
16:45
-
16:36
-
16:31
-
16:29
-
16:26
-
16:12
-
16:06
-
15:51
-
15:45
-
15:41
-
15:33
-
15:33
-
15:20
-
15:18
-
15:12
-
15:00
-
14:48
-
14:36
-
14:28
-
14:25
-
14:15
-
14:09
-
14:04
-
14:00
-
13:57
-
13:52
-
13:47
-
13:33
Партнерский контент