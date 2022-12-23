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Чемпионат России. Женщины, короткая программа
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Зинина: хочу просто хорошо откатать программы, а что решат судьи — меня не волнует

Зинина: хочу просто хорошо откатать программы, а что решат судьи — меня не волнует
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Фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске, в которой она показала результат 71,40.

«Мы с тренерами приняли решение, что лучше не рисковать, откатать чисто, больше уделить внимания компонентам, чтобы они были достойны чемпионата России. Я думаю, что всегда есть над чем работать, но вполне довольна.

На какой результат рассчитываю? Я хочу просто сделать своё дело, хорошо откатать программы, а что решат судьи — меня это не волнует.

Железняков сказал, что мне по силам быть в топ-5 чемпионата России. Я не видела. То, что он верит в меня — это приятно, спасибо ему», — передаёт слова Зининой из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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