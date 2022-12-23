Зинина: хочу просто хорошо откатать программы, а что решат судьи — меня не волнует

Фигуристка Анастасия Зинина прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске, в которой она показала результат 71,40.



«Мы с тренерами приняли решение, что лучше не рисковать, откатать чисто, больше уделить внимания компонентам, чтобы они были достойны чемпионата России. Я думаю, что всегда есть над чем работать, но вполне довольна.



На какой результат рассчитываю? Я хочу просто сделать своё дело, хорошо откатать программы, а что решат судьи — меня это не волнует.



Железняков сказал, что мне по силам быть в топ-5 чемпионата России. Я не видела. То, что он верит в меня — это приятно, спасибо ему», — передаёт слова Зининой из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.