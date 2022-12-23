Елизавета Туктамышева: не хотела катать произвольную последняя — пока всё идет по плану

Елизавета Туктамышева прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

Елизавета справилась со всеми элементами, получила от судей 82,98 балла и занимает второе место после двух разминок, уступая только Софье Акатьевой. Для 26-летней Туктамышевой это 15-й чемпионат России в карьере.

«Я бы не сказала, что всё прошло идеально. Были шероховатости. В целом я, конечно же, довольна, что такой прокат у меня получился на чемпионате России. Первый чистый прокат короткой на ЧР с 2014 года? Был, по-моему, в 2017-м, но без тройного акселя.



Смотрела ли на конкуренток? Нет, я никогда не смотрю. Отставание в 1,5 балла от лидера. Это нормальная стартовая позиция. Я очень не хотела катать произвольную последняя — пока всё идет по плану. Закрывать — это достаточно ответственный момент.



Важно измотать конкуренток? Нет, я никого не хочу изматывать. Завтра нас ждёт очень серьёзная произвольная, поэтому я не думаю, что после меня кому-то что-то не удастся.



Повторила рекорд по участию в ЧР? Ну я же повторила, а не перебила. Особых чувств нет. Если перебью, возможно, будет что-то особенное. Посмотрим.



С чем связана моя сдержанность? Банальная усталость. Всё-таки молодая кровь уже не течёт во мне (смеётся)», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

В произвольной программе фигуристки выступают в порядке, обратном занятым местам в первый день соревнований. Соответственно, занимающая на данный момент второе место Туктамышева выйдет на лёд предпоследней.