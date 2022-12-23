Прокат Елизаветы Туктамышевой с тройным акселем на 15-м для неё чемпионате России. Видео

26-летняя Елизавета Туктамышева начала 15-й в своей карьере чемпионат России по фигурному катанию с качественного проката короткой программы.
Ученице Алексея Мишина удался коронный тройной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп и тройной флип. Все элементы были щедро отплюсованы. За свой прокат Туктамышева получила 82,98 балла, что оказалось всё же меньше, чем у Софьи Акатьевой (85,59), продемонстрировавшей аналогичный контент. У воспитанницы Этери Тутберидзе все непрыжковые элементы были оценены по четвёртому уровню, а у Туктамышевой вращение в заклоне и дорожка шагов – по третьему.
Перед произвольной программой, которая завершит чемпионат России в Красноярске, Туктамышева занимает второе место.
Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.
- 23 декабря 2022
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