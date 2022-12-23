Энберт: Худайбердиева и Базин — пара другого уровня, единственные из прошлогодней сборной

Серебряный призер Олимпийских игр в команде Александр Энберт отреагировал на победу Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина в танцах на льду на чемпионате России – 2023.

Худайбердиеву и Базина раскритиковали за то, что они стали чемпионами России, допустив множество ошибок в прокатах, но Энберт объяснил, почему оценки Елизаветы и Егора всё равно оказались выше, чем у соперников.

«Сложно представить, чтобы сейчас какие-то пары боролись с Лизой и Егором. Они более скатанные, опытные, у них хорошие программы. Пары, которые заняли второе и третье место, только недавно образовались и проходят период скатывания.



На этом чемпионате России Лиза с Егором откатались с ошибками, но всё равно заняли первое место. У зрителей возникло много вопросов. Но могу сказать, что они – пара другого уровня. Мне нравится их катание, хочется видеть чистые выступления.

Нельзя забывать, что танцы в этом году представлены не так широко, как хотели бы все болельщики: нет Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, Александры Степановой и Ивана Букина, Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро.

По сути, Лиза с Егором остались единственными из прошлогодней сборной. Танцы на льду будто в усечённом формате, но у молодых есть возможность почувствовать, что они могут занимать высокие места», – приводит слова Энберта «Спорт день за днём».