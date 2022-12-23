Не надо бросаться на Худайбердиеву и Базина. У них огромные проблемы с менталкой!

Кажется, мем «Коляда опять упал» спешно отправляется в небытие, потому что появляется новый и ещё более мощный — про падения и ошибки танцоров Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, новоиспечённых чемпионов России, которые получили (написать слово «завоевали» рука не поднимается) титул на турнире в Красноярске с двумя падением и одной помаркой.

Немного ретроспективы: в текущем сезоне фигуристы не проехали чисто ни одного старта, но судьи всё равно сделали их безоговорочными лидерами сборной. Худайбердиева и Базин грубо ошиблись:

на этапе Гран-при России в Сочи;

на этапе Гран-при России в Самаре;

на всероссийских соревнованиях «Жигули» в Тольятти;

в обеих программах на чемпионате России.

Помарки допускали и партнёр, и партнёрша, но на чемпионате России все сливки собрала Худайбердиева: «нагрязнила» и к тому же упала в ритм-танце, а потом рухнула на лёд и в произвольном.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

После первого вида Елизавета была ну очень сурова с журналистами. «Не первый раз ошибки? Без комментариев. Ещё вопросы? Платье красивое? Спасибо. Чувствуем, что победа близка? Без комментариев», — заявила она.

Вот только даже хейтить их с Базиным неловко, хотя во второй соревновательный день парад падений продолжился — Лиза ошиблась на твиззлах и снова прилегла на лёд.

Падение Елизаветы Худайбердиевой в произвольном танце Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Но вы же не думаете всерьёз, что она вдруг разучилась делать твиззлы?! Конечно, это не так, и на тренировке она уверенно сделает их несколько раз подряд. А на соревнованиях возникают психологический «затык» и боязнь очередной ошибки — а в таком случае эта ошибка обязательно происходит.

Худайбердиева с каменным лицом катилась к калитке, а потом уткнулась головой в бортик.

Елизавета Худайбердиева Фото: скриншот трансляции Первого канала

Елизавета Худайбердиева после проката Фото: скриншот трансляции Первого канала

Уже в «кисс энд край» на неё накатила истерика — Лизу успокаивали и Егор, и тренер Денис Самохин. «Опять», — всхлипывала фигуристка, пряча лицо в ладонях.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин после проката Фото: скриншот трансляции Первого канала

Елизавета Худайбердиева смотрит повторы Фото: скриншот трансляции Первого канала

Режиссёры трансляции повторяли для зрителей лучшие (и худший) моменты проката, а на добавочных экранах демонстрировали и эмоции Худайбердиевой, и дуэт, который до их с Базиным проката лидировал — Елизавету Шанаеву и Павла Дрозда. Они либо сидели с красноречиво каменными лицами, либо сдержанно-иронично улыбались.

«Раньше если пара падала, то она отлетала», — логично заметила Шанаева в разговоре с журналистами, когда места распределились.

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и их соперники смотрят повторы Фото: скриншот трансляции Первого канала

Елизавета Шанаева и Павел Дрозд смотрят повторы Фото: скриншот трансляции Первого канала

А Базин выдал спич в традиционном флеш-интервью победителей Максиму Транькову.

«Это самые тяжёлые два месяца, которые были у нас в карьере в эмоциональном плане. Это давит. Тяжело свои ошибки убрать из головы, каждый старт приходить с чистой головой. А они опять происходят, и ты каждый раз пытаешься очистить свою голову.

Помимо своих ошибок и наших ледовых проблем, семейных проблем, сюда ещё попадает негатив, который идёт от некоторых людей. Но это их дело, мы в первую очередь катаемся для себя, наш результат мы делаем только для нас. Нам всё равно, что о нас думают, хотя мы, конечно, стараемся для всех. Но в первую очередь мы катаемся для себя. Хоть и с натяжкой, но мы очень довольны своим результатом и теперь можем выдохнуть», — сказал Егор.

Лиза в той же беседе оговорилась, назвав чемпионат России чемпионатом мира, и нервно засмеялась. «Посмотрите на меня – я не здесь, извините», — вымолвила она.

Риторика «мы никому ничего должны» или «ваши ожидания — ваши проблемы» — в общем-то, не новая для российского (и не только) спорта и в какой-то мере даже правильная. В словах Базина читается психологическая защита — себя, партнёрши.

Они не виноваты в том, что их так судят — а судьи, как и федерация, этими баллами оказывают ребятам медвежью услугу. Когда Лиза и Егор разминались в холле, она пару секунд не могла взять его за руку! Ну серьёзно — задекларируем этот вопрос ещё раз — неужели партнёрша топ-уровня разучилась делать твиззлы?

Такого быть не может, а Худайбердиевой и Базину нужно серьёзно полечить нервы и абстрагироваться от происходящего, а то за Лизу было откровенно страшно. До следующего старта — Кубка Первого канала — ещё месяц, да и развлекательный формат турнира наверняка поможет ребятам расслабиться.