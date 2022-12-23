«Произошёл совершенный переворот». Гончаренко — об итогах ЧР в мужском одиночном катании

Тренер Инна Гончаренко подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию среди мужчин, который впервые в истории завершился равенством баллов у двух спортсменов.

Пётр Гуменник выиграл короткую программу, но благодаря безошибочному прокату произвольной Евгений Семененко смог догнать соперника. Фигуристы набрали одинаковые суммы баллов (по 295,07), при этом чемпионом России стал Семененко, который показал лучший результат в произвольной программе. На третье место неожиданно поднялся Александр Самарин, который лучше других претендентов на бронзу откатал произвольную программу.

«Как я и говорила раньше, произвольная программа может кардинально всё поменять. Она преподносит совершенно неожиданные сюрпризы. Вот, пожалуйста, и у мальчиков всё в сюрпризах! Произошёл совершенный переворот. А всё из-за того, что в произвольной программе нужен функционал, там нужно выверять всё от и до, если ты хочешь бороться за какие-то места. Это не три прыжка, надо иметь выносливость, вкатывать всё на тренировках. Сразу видно, кто как работал и кто как подошёл к старту.

Честно скажу, что сегодня мне больше понравился Женя, потому что программа была безукоризненна. Она была чистая, и видно было, что у него всё-таки больше опыта. Конечно, Гуменник тоже прекрасно выступал, но маленькие ошибочки вкрались, поэтому я считаю, что всё правильно. Хотя на моей памяти одинаковые баллы — это первый раз. Очень интересно. Финал неожиданный.

Самарин тоже порадовал. Четверной лутц требует очень больших физических затрат, а с его ростом это совершенно нелегко. Видно, что человек работал, и результат получился великолепный. Я Сашу поздравляю. В целом видно, что уровень наших мальчиков однозначно вырос», — приводит слова Гончаренко «РИА Новости Спорт».