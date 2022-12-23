Евгения Медведева рассказала, каким видит мужчину своей мечты
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, каким видит мужчину своей мечты.
«Что происходит в моей личной жизни? Ответ короткий — в моей личной жизни происходит личная жизнь. Я не люблю распространяться на такие темы.
Каким должен быть мой мужчина мечты? Вопрос, конечно, интересный. Наверно, у каждой девушки есть свой идеал мужчины. Если говорить о визуале, то у меня разные образы и представления в голове.
Я могу представить разного типа мужчин рядом с собой, но в целом мужчина моей мечты, как вы говорите, должен быть надёжным, честным, с очень крепким и сильным плечом, верным и с хорошим чувством юмора», — приводит слова Медведевой Teleprogramma.pro.
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