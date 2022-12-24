Леонова: Валиевой повезло, что она попала в последнюю разминку

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова прокомментировала итоги короткой программы в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.

Лучший результат показала Софья Акатьева, получившая за чистый прокат с тройным акселем 85,59 балла. Выступление Елизаветы Туктамышевой с тем же контентом было оценено в 82,98 балла. На третьем месте располагается Софья Муравьёва, неожиданно упавшая на дорожке шагов (79,96). Действующая чемпионка России Камила Валиева, сделавшая «бабочку» вместо акселя, занимает промежуточное четвёртое место (76,61).

«Было видно, что она, скорее всего, заходила именно на тройной прыжок, вряд ли с двойного она сделала бы «бабочку». Справилась бы с тройным акселем, была бы стопроцентным лидером. А сейчас стоит порадоваться, что она «улетела» по турнирной таблице не так уж и далеко, поскольку все были достойны, все заряжены на результат. Думаю, Камиле в какой-то степени даже повезло, что она попала в последнюю разминку.

Но шансы на победу у неё хорошие — отрывы мизерные. Да, говорят, что короткая программа — это полдела, но упор в любом случае на произвольную, там будут четверные прыжки. Но не только у Камилы», — приводит слова Леоновой ТАСС.