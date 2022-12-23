У Тутберидзе проблемы. Валиева вылетела из тройки, а Петросян вывела тренеров из себя

Соревнования женщин преподнесли ещё одну сенсацию на чемпионате России в Красноярске. Камила Валиева совершенно неожиданно вылетела из тройки, лишившись целого элемента в короткой программе. После неудачного проката спортсменка сохраняла хорошее расположение духа, а вот её тренеру стоило насторожиться.

Две из трёх учениц Этери Тутберидзе не справились со своими задачами и оказались за пределами призовых мест. Аделия Петросян откровенно разочаровала наставницу «Хрустального», а Даниила Глейхенгауза и вовсе вывела из себя.

Даже блестящая победа Софьи Акатьевой вряд ли смогла порадовать специалистов — в конце концов, Тутберидзе привыкла брать полный пьедестал. Кто же обошёл её воспитанниц?

Валиева потеряла элемент, но всё равно оставалась первой

В первой разминке у женщин на чемпионате России уже должно было быть жарко. Волей судьбы в этой группе подобрались участницы, которые являются фаворитками в борьбе за медали. Одной из них, конечно же, была Камила Валиева. Новоиспечённая победительница национального первенства по прыжкам постепенно возвращает в свой арсенал элементы ультра-си. В Санкт-Петербурге ученица Этери Тутберидзе штамповала четверной тулуп, но в короткой программе ей был необходим тройной аксель.

Ранее этот прыжок был одним из самых стабильных у Камилы, однако, чтобы одолеть Софью Муравьёву, которая исполняла триксель в надежде выиграть миллион рублей, Валиева всё-таки прибегла к квад-тулупу. Оставалось загадкой, сможет ли фигуристка сделать аксель в три с половиной оборота в Красноярске. На шестиминутной раскатке она больно упала с этого элемента.

Камила Валиева Фото: РИА Новости

Увы, в прокате прыжок тоже не получился — на его месте была «бабочка», из-за чего Валиева потеряла целый элемент. Это большая ошибка, которая должна была отбросить её невероятно далеко в турнирной таблице, однако выдающееся катание в остальной части программы помогло ей превзойти более слабых соперниц. С результатом в 76,61 балла Камила обошла Ксению Гущину и Алину Горбачёву.

Вот только вряд ли это успокоило фигуристку и её тренера-максималиста:

«Очень маленький круг взяла. Аккуратнее нельзя. Надо идти!» — такими словами встретила Камилу Этери Тутберидзе около бортика. В «кисс-энд-край» специалист выглядела крайне озадаченной.

Акатьева победила Самоделкину в битве тройных акселей

Совета наставницы «Хрустального», видимо, послушалась Софья Самоделкина, которая более успешно справилась с тройным акселем, но всё же неидеально — небольшой степ-аут стоил ей около полутора баллов от базовой стоимости элемента. Далее фигуристка собралась и попробовала удовлетворить собственные амбиции, став одиночницей с самой сложной короткой программой в истории.

Но если тройной флип был великолепен, то помарка на тройном лутце в каскаде с риттбергером помешала сделать три оборота на последнем прыжке — было лишь два. Артистически же Софа отработала на все сто процентов: «красивая медуза», как назвала её наставница Светлана Соколовская, впечатлила судей — 71,64 балла. Хороший результат!

Правда, его с невообразимой лёгкостью побила другая участница. Софья Акатьева продемонстрировала воздушное катание, которое заворожило весь зал. Великолепный тройной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа были сделаны так легко, словно это ничего ей не стоило. Остальные элементы — глаз не оторвать! Всё на максимальный четвёртый уровень. Неудивительно, что Соня набрала невероятно высокие баллы — 85,59.

Петросян упала и нарвалась на критику Тутберидзе и Глейхенгауза

Другая ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян так же, как и Акатьева, начала с блестящего тройного акселя, но, в отличие от конкурентки, затем упала с тройного лутца. Это нетипичная ошибка для Аделии, но можно предположить, что на секунду она потеряла концентрацию, поскольку элемент ультра-си для неё достаточно новый, а накал страстей на чемпионате страны невероятно высокий — нервы выдерживают не у всех. Даже у тренеров.

«Не вуаля, оп-ля», — с нескрываемым разочарованием сказал Даниил Глейхенгауз спортсменке после окончания проката. К критике подключилась и Этери Тутберидзе, страдальчески закатившая глаза во время выступления Петросян.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Тем не менее наставники «Хрустального» чересчур строги к Аделии — она лишь недавно восстановилась после травмы, и оценка в 76,25 балла ещё не лишает её шансов на медаль.

Хотя, надо признать, бороться со спортсменками, которые откатались чище, будет сложно. Могут не помочь даже четверные прыжки. В конце концов, Анастасия Зинина тоже ими владеет, а в короткой программе не стала рисковать и исполнила все элементы технически верно. Судьи оценили её по достоинству — 71,40 балла.

Туктамышева наконец разрушит проклятие чемпионатов России?

Юные спортсменки определённо заслуживают уважения, но Елизавета Туктамышева — эталон взрослого женского катания. 26-летняя ученица Алексея Мишина приехала на свой 15-й чемпионат России, где сделала шаг к разрушению проклятья, не дававшего ей выступить там без ошибок. В короткой программе Императрица блистала: тройной аксель, каскад тройной лутц — тройной тулуп с поднятой рукой в обоих случаях и тройной флип — всё великолепно!

Немного не хватило сил Лизе на дорожке шагов и вращении — лишь третий уровень, но в целом Туктамышева сделала серьёзную заявку на медаль. Арбитры остались под впечатлением от её выступления — 82,98 балла. Вау!

В последней группе участниц выгодно на фоне соперниц выделялась Софья Муравьёва. Подопечная Евгения Плющенко завоевала серебро на прыжковом чемпионате России, несколько раз показав чудесный тройной аксель. Так что от фигуристки ждали многого в Красноярске.

И Соня показала класс. Шикарнейший тройной аксель в начале программы, тройной флип и каскад из тройных лутца и тулупа — фигуристка была бесподобна. Но волнение взяло своё: обычно не испытывавшая проблем с непрыжковыми элементами Муравьёва сначала сделала вращение на третий уровень, а затем упала на финальных секундах на дорожке шагов. Это сильно сказалось на её оценках — 79,96 балла. И всё равно это третье промежуточное место!

Муравьёва стала одной из двух фигуристок, которые обошли учениц Этери Тутберидзе. Второй была Туктамышева. Лидерство единолично захватила Акатьева, но вряд ли это обнадёжит наставницу «Хрустального». Привыкшая брать полный пьедестал, она наверняка осознаёт, что у неё есть проблемы на этом чемпионате России — надо отыгрываться в произвольной программе.