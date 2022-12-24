ЧР по фигурному катанию, спортивные пары: во сколько произвольная программа, где смотреть

Чемпионат России – 2023 по фигурному катанию в Красноярске продолжится сегодня, 24 декабря, соревнованиями спортивных пар. В 12:30 мск фигуристы покажут произвольную программу, по итогам которой определятся чемпион и призёры соревнований.



Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Спортивные пары. Произвольная программа



Первая разминка:

1. Виктория Васильева/Роман Запорожец

2. Варвара Черемных/Даниил Бутенко

3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко

4. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов



Вторая разминка:

5. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев

6. Дарья Бояринцева/Роман Плешков

7. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

8. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков

Третья разминка:

9. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов

10. Евгения Тарасова/Владимир Морозов

11. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский

12. Анастасия Мишина/Александр Галлямов



Посмотреть чемпионат России в прямом эфире можно на платформе Оkkо, телевизионная трансляция пройдёт на Первом канале в записи в 15:00.