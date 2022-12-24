Кадырова и Колесов: не расстроились, что проиграли медаль великим Тарасовой и Морозову

Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов, ставшие четвёртыми на чемпионате России среди спортивных пар, высказались о своём выступлении.

Кадырова: Конечно, сделали не максимум из того, что могли сделать. Очень обидно за выброс, потому что мы знали, что могли его сделать, но так вышло, значит, будем работать ещё больше. Спасибо Красноярску — очень мощная поддержка! Очень приятно выступать на этом катке, очень уютно, как на домашнем. Спасибо огромное всем зрителям, что пришло на нас посмотреть и, конечно же, нашим тренерам. Выброс стоил медали? Возможно.



Сильно расстроились, что не удалось в тройку войти? Расстроились не сильно, потому что мы понимали, что это всё-таки великие спортсмены (Тарасова/Морозов), очень много вместе катаются, а мы только сезон.



Нет ли ощущения, что нас обокрали? Такого ощущения нет, сто процентов. Ещё раз повторюсь — это уже величайшие люди, которые уже прошли огромнейший путь, и нам до их мастерства ещё расти и расти. Конечно же, нет таких ощущений, эта медаль у них заслужена.



Колесов: Сработал рейтинг? Да, возможно.