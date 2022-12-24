Тарасова: некоторые пары ещё были маленькие, когда мы начинали соревноваться

Российская фигуристка Евгения Тарасова, ставшая в паре с Владимиром Морозовым бронзовым призёром чемпионата России среди спортивных пар, рассказала об эмоциях от выступления.

«Сегодняшним прокатом недовольны. Можем лучше, уже показывали лучше. Выступать на девятом или десятом уже чемпионате России… Мы начинали соревноваться с поколением, которое сейчас уже тренирует, тогда, когда ребята (Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов — прим.) были ещё совсем маленькие. Сейчас снова выступать и занимать призовые места — очень достойно. Я рада, что у нас есть такая возможность, спасибо, что за нас болеете», — передаёт слова Тарасовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Пары. Итоги



1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 234,39 балла.

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 233,88.

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 218,60.