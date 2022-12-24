Елизавета Туктамышева завоевала шестую медаль чемпионата России в карьере
Поделиться
26-летняя Елизавета Туктамышева блестяще провела 15-й в своей карьере чемпионат России по фигурному катанию. Ученица Алексея Мишина в шестой раз завоевала медаль национального первенства. Предыдущую награду (серебро) Елизавета выигрывала в сезоне-2014/2015. Единственный раз чемпионкой России она становилась в 2013 году. Теперь в активе Туктамышевой золото, два серебра и три бронзовые медали чемпионата страны.
На чемпионате России-2022/2023 Туктамышева завоевала бронзу, уступив Софье Акатьевой и Камиле Валиевой. В отличие от юных соперниц, исполнивших по два четверных прыжка, Елизавета дважды прыгнунула в произвольной программе тройной аксель.
Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021.
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:18
-
18:16
-
18:16
-
18:12
-
18:09
-
17:56
-
17:37
-
17:08
-
16:58
-
16:40
-
16:35
-
16:20
-
16:18
-
16:13
-
16:04
-
15:57
-
15:56
-
15:46
-
15:30
-
15:23
-
15:20
-
15:15
-
14:44
-
14:42
-
14:27
-
14:22
-
13:12
-
13:00
-
12:03
-
11:08
-
11:00
-
11:00
Партнерский контент