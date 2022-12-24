Елизавета Туктамышева завоевала шестую медаль чемпионата России в карьере

26-летняя Елизавета Туктамышева блестяще провела 15-й в своей карьере чемпионат России по фигурному катанию. Ученица Алексея Мишина в шестой раз завоевала медаль национального первенства. Предыдущую награду (серебро) Елизавета выигрывала в сезоне-2014/2015. Единственный раз чемпионкой России она становилась в 2013 году. Теперь в активе Туктамышевой золото, два серебра и три бронзовые медали чемпионата страны.

На чемпионате России-2022/2023 Туктамышева завоевала бронзу, уступив Софье Акатьевой и Камиле Валиевой. В отличие от юных соперниц, исполнивших по два четверных прыжка, Елизавета дважды прыгнунула в произвольной программе тройной аксель.

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021.