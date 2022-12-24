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«Для меня, что ли?» Туктамышева оценила идею сделать чемпионат России для фигуристок 25+

«Для меня, что ли?» Туктамышева оценила идею сделать чемпионат России для фигуристок 25+
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о том, что она является первой совершеннолетней фигуристкой, выигрывавшей медали чемпионата России за долгие годы.

«Кто был последней совершеннолетней фигуристкой, которая взяла медаль на чемпионате России? Может, это я? Я в шоке сейчас — не задумывалась об этом. Во вселенском масштабе ничего не меняет, но вы меня шокировали. Это приятно.

Как мне идея сделать чемпионат России для фигуристок 25+? Для меня, что ли? Можно долго рассуждать — есть плюсы и в молодым возрасте, и в более зрелом. У меня нет однозначного ответа», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Последней совершеннолетней фигуристкой до этих соревнований, выигрывавшей медали чемпионата России является также Туктамышева — в сезоне-2014/2015.

Напомним, Туктамышева стала бронзовой призёркой чемпионата России, уступив Софье Акатьевой и Камиле Валиевой.

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