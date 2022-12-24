Елизавета Туктамышева: группа Мишина не единственная, где хорошие отношения

Бронзовый призёр чемпионата России – 2023 Елизавета Туктамышева рассказала, как 17 декабря отметила день рождения. Фигуристке исполнилось 26 лет.
«Как отметила день рождения? Мы сходили в ресторан всей группой вместе с Алексеем Николаевичем, Татьяной Николаевной. Было очень по-семейному, душевно, очень трогательно. Я довольна своим днем рождения.
Много ли таких групп с хорошим отношением, как группа Мишина? Да на самом деле, есть такие группы. У нас в Питере есть группа Рукавицына, есть группа Светланы Соколовской, там очень дружные ребята. Сколько я ни вижу и ни общаюсь с девочками из группы Этери Тутберидзе, они всегда общаются, приветливые, с ними приятно вести диалог. Мне кажется, у нас не единственная группа, где хорошие отношения», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 24 декабря 2022
-
19:50
-
19:49
-
19:37
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:23
-
19:20
-
19:18
-
19:14
-
19:12
-
19:10
-
19:07
-
19:06
-
19:06
-
19:05
-
19:03
-
19:02
-
18:47
-
18:44
-
18:35
-
18:28
-
18:26
-
18:19
-
18:18
-
18:16
-
18:16
-
18:12
-
18:09
-
17:56
-
17:37
-
17:08
-
16:58
-
16:40
-
16:35