Елизавета Туктамышева: группа Мишина не единственная, где хорошие отношения

Бронзовый призёр чемпионата России – 2023 Елизавета Туктамышева рассказала, как 17 декабря отметила день рождения. Фигуристке исполнилось 26 лет.

«Как отметила день рождения? Мы сходили в ресторан всей группой вместе с Алексеем Николаевичем, Татьяной Николаевной. Было очень по-семейному, душевно, очень трогательно. Я довольна своим днем рождения.

Много ли таких групп с хорошим отношением, как группа Мишина? Да на самом деле, есть такие группы. У нас в Питере есть группа Рукавицына, есть группа Светланы Соколовской, там очень дружные ребята. Сколько я ни вижу и ни общаюсь с девочками из группы Этери Тутберидзе, они всегда общаются, приветливые, с ними приятно вести диалог. Мне кажется, у нас не единственная группа, где хорошие отношения», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.