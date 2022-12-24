Туктамышева сравнила атмосферу на чемпионате России и мировом первенстве

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сравнила атмосферу на чемпионатах России и мира.



«Почему приятно давать пресс-конференцию? Наверное, я скучаю немного по международным стартам. Там постоянно пресс-конференции после короткой и произвольной программ. Вроде небольшая деталь, но это как будто меня приблизило к другим соревнованиям. Поэтому такие эмоции.

Можно ли сравнить по атмосфере чемпионат России и чемпионат мира? На чемпионате мира я чувствую себя более спокойно, если я туда еду. Атмосферу сравнивать не могу, но что касается организации, конкуренции и всего остального, чемпионат России всегда на высшем уровне. Почему спокойнее на чемпионате мира? Потому что самая большая конкуренция и самый захватывающий старт в принципе – это чемпионат России среди женщин. Когда ты выезжаешь уже на мировую арену, там понимаешь, что если сделаешь все на максимум, то можно рассчитывать на медаль. Это если говорить о моем состоянии за последние два года.



Волнение, конечно, присутствует. Просто я стараюсь своим поведением дать мозгу сигнал, что я не волнуюсь. Это как если улыбаться, то мозг подумает, что ты счастлив. Точно так же, если вести себя спокойно", — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.