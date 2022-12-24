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Елизавета Туктамышева: самое важное в соревнованиях, чтобы была интрига

Елизавета Туктамышева: самое важное в соревнованиях, чтобы была интрига
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Бронзовый призёр чемпионата России – 2023 Елизавета Туктамышева рассказала, что наблюдает за международными соревнованиями, которые в сезоен-2022/2023 проходят без участия российских фигуристов. По её мнению, там также есть место интриге, как и на российских стартах.

«Не больно ли смотреть на то, что происходит сейчас на международном уровне с фигурным катанием? После Олимпиады, когда ты выплёскиваешь все свои эмоции на главном старте в жизни, ты входишь в следующий сезон не в самом праймовом состоянии. Может быть, нет такого уровня, как был в прошлом году, но от этого соревнования не становятся менее интересными. У нас четыре-пять девочек сейчас примерно на одном уровне, и ты никогда не знаешь, кто победит. Это самое важное в соревнованиях, чтобы была интрига. Я с удовольствием смотрела финал Гран-при и так же не понимала, что произойдёт, для меня это самое важное», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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