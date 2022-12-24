Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Авербух: не удивил результат Туктамышевой на ЧР. Она умница и продолжает шикарно выступать

Авербух: не удивил результат Туктамышевой на ЧР. Она умница и продолжает шикарно выступать
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух высказался о прокате произвольной программе Елизаветы Туктамышевой, в постановке которой принимал участие.

26-летняя Туктамышева на 15-м чемпионате России в своей карьере завоевала бронзовую медаль – первую за восемь лет на национальном первенстве.

«Лиза очень хорошо выступает на чемпионатах России. Меня не удивил её результат. Я восхищаюсь долголетием Туктамышевой в спорте. Она большая умница и продолжает дальше выступать. Я рад, что наше с ней сотрудничество получается успешным. Группа Мишина отлично выступила на этом чемпионате России. Был очень интересный турнир с неожиданностями. Получилось здорово!» — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Валиева совершила нереальный камбэк, но проиграла. А Туктамышева сломала проклятье! Валиева совершила нереальный камбэк, но проиграла. А Туктамышева сломала проклятье!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022