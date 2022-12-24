Авербух: не удивил результат Туктамышевой на ЧР. Она умница и продолжает шикарно выступать

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух высказался о прокате произвольной программе Елизаветы Туктамышевой, в постановке которой принимал участие.

26-летняя Туктамышева на 15-м чемпионате России в своей карьере завоевала бронзовую медаль – первую за восемь лет на национальном первенстве.



«Лиза очень хорошо выступает на чемпионатах России. Меня не удивил её результат. Я восхищаюсь долголетием Туктамышевой в спорте. Она большая умница и продолжает дальше выступать. Я рад, что наше с ней сотрудничество получается успешным. Группа Мишина отлично выступила на этом чемпионате России. Был очень интересный турнир с неожиданностями. Получилось здорово!» — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.