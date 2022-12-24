Победная произвольная программа Валиевой без привычного жеста с капюшоном. Видео

16-летняя российская фигуристка Камила Валиева заняла второе место на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.



Во время сегодняшнего проката Валиева чисто исполнила два четверных тулупа и выиграла произвольную программу. Лучший результат по итогам всего чемпионата России показала дебютантка соревнований Софья Акатьева.

Программа Валиевой была посвящена допинг-скандалу на Олимпийских играх в Пекине, где фотография Валиевой, натянувшей на голову капюшон, чтобы спрятаться от журналистов и закрыться от камер, стала одной из самых узнаваемых.



Примечательно, что при прокате этой программы на предыдущих соревнованиях Валиева закрывала голову капюшоном, а на чемпионате России не стала этого делать.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

Напомним, 1 марта на фоне происходящих на Украине событий совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, которое действует до особого уведомления.