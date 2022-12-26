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Новый выпуск подкаста «Ход коньком» о чемпионате России — 28 декабря в прямом эфире!

Новый выпуск подкаста «Ход коньком» о чемпионате России — 28 декабря в прямом эфире!
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28 декабря новый эпизод подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» станет доступен для просмотра. Ведущие Екатерина Боброва и Андрей Журанков обсудят результаты чемпионата России и подведут итоги конкурса прогнозов с розыгрышем подарков.

В студии поговорят о невероятных баллах Петра Гуменника и Евгения Семененко, расскажут об интригах спортивных пар и, конечно, разберут выступления одиночниц.

Подкаст выйдет на YouTube-канале «Чемпионат.Подкаст» в среду, 28 декабря, в 20:00 в прямом эфире.

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