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Гуменник рассказал, как Рафаэль Арутюнян поздравил его с серебром чемпионата России

Гуменник рассказал, как Рафаэль Арутюнян поздравил его с серебром чемпионата России
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20-летний фигурист Пётр Гуменник рассказал, как тренер Рафаэль Арутюнян поздравил его с серебром чемпионата России.

«Да, мы созванивались, поздравил. Поговорили, он меня подбодрил. Он участвует в процессе подготовки настолько, насколько это возможно дистанционно. Мы связываемся не на тренировках, он просто звонит, и мы обсуждаем, какие у меня есть проблемы, чем заниматься, что исправлять», — сказал Гуменник в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

Напомним, Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковое количество баллов по итогам короткой и произвольной мужских программ чемпионата России. Однако Гуменник занял итоговое второе место, а золото досталось именно Семененко, выступившему чуть лучше в более приоритетной произвольной программе.

Полное интервью с Петром Гуменником читайте на «Чемпионате»:

«Два золота — всегда лучше». Откровенный Гуменник, который почти стал чемпионом России «Два золота — всегда лучше». Откровенный Гуменник, который почти стал чемпионом России
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