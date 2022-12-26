Гуменник рассказал, как Рафаэль Арутюнян поздравил его с серебром чемпионата России

20-летний фигурист Пётр Гуменник рассказал, как тренер Рафаэль Арутюнян поздравил его с серебром чемпионата России.



«Да, мы созванивались, поздравил. Поговорили, он меня подбодрил. Он участвует в процессе подготовки настолько, насколько это возможно дистанционно. Мы связываемся не на тренировках, он просто звонит, и мы обсуждаем, какие у меня есть проблемы, чем заниматься, что исправлять», — сказал Гуменник в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.



Напомним, Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковое количество баллов по итогам короткой и произвольной мужских программ чемпионата России. Однако Гуменник занял итоговое второе место, а золото досталось именно Семененко, выступившему чуть лучше в более приоритетной произвольной программе.

Полное интервью с Петром Гуменником читайте на «Чемпионате»: