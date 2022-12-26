Гуменник считает, что им с Семененко нужно было дать две золотые медали

Серебряный призёр чемпионата России Пётр Гуменник поддержал мнение о том, что при равных баллах стоит давать два золота, и ответил, справедливо ли правило, что в таких ситуациях всё решают баллы за произвольную?
«Конечно, две золотые медали — это всегда лучше, чем золото и серебро. Чисто по мне, правило о приоритете баллов за произвольную программу никакой логики не несёт. Можно было бы с таким же успехом посчитать количество крюков в программе, подбросить монетку (улыбается) — главное, чтоб просто было какое-то правило. Так-то за короткую одни оценки ставятся, за произвольную — другие. Это всё должно цениться одинаково. Но на самом деле такие ситуации бывают настолько редко, что, в принципе, не так важно», — сказал Гуменник в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.
Напомним, Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковое количество баллов по итогам короткой и произвольной программ. Золото чемпионата России досталось Семененко, поскольку приоритет отдаётся произвольной программе.
Полное интервью с Петром Гуменником читайте на «Чемпионате»:
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