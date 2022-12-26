Тренер Худайбердиевой и Базина: у меня нет радости, что мы чемпионы России

Денис Самохин, тренер Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, высказался о победе дуэта на чемпионате России в Красноярске.

«С одной стороны, нахождение в положении лидеров, конечно, давит. Когда ты не был первой парой в стране и вдруг ей становишься — это тяжело. С другой стороны, я вполне отдаю себе отчёт: если бы ребят судили максимально строго, при таком прокате, как в Красноярске, они могли бы оказаться где угодно. Такие вещи способны вообще разрушить пару. Или как минимум сильно ударить по самооценке.

Когда мы летели в Красноярск, я был уверен: если Лиза с Егором всё сделают чисто, будут первыми. А сейчас… у меня нет радости, что мы чемпионы России. Скорее, есть сожаление: опять не смогли, опять не сумели справиться с программами. Занятое место здесь вторично», — приводит слова Самохина RT.