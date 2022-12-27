Вайцеховская предложила внести правки в этический кодекс ФФККР, связанные с алкоголем

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская рассказала, как встретила судью Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в состоянии алкогольного опьянения, и предложила свои правки в этический кодекс федерации.

«Возвращаемся аэрофлотом в Москву. В самолёте журналисты, кое-кто из фигуристов, не улетевших в воскресенье, какие-то спортивные дети с мамами и игрушками, и посреди всего этого — человек, похожий на одного из судей ФФККР (кто не в курсе — это федерация, недавно принявшая этический кодекс), от которого во все стороны до такой степени шибает вчерашним бухлом, что оборачиваются даже пассажиры двух передних рядов. Которым явно не понять, как персонаж вообще добрался до своего кресла.



На месте федерации фигурного катания, дабы обезопасить имидж от возможного будущего ущерба, я бы внесла в этический кодекс ещё один пункт. Запрещающий чиновникам, персоналу, судьям и техническим специалистам ФФККР появляться в общественных местах (равно как и пользоваться общественным транспортом) в состоянии алкогольного опьянения или похмелья, если нет возможности изолировать фигурантов от общества, поместив, например, в кутузку или багажный отсек.



Тоже вариант, кстати, если клиент «партии и истории ценен».



Ну а поскольку мы не звери, в кодексе можно дополнительно прописать, что пункт правил не распространяется на олимпийские чартеры при условии наличия у пассажиров олимпийских медалей», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.