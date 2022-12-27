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Туктамышева — о произвольной программе: хочется всё отыграть, чтобы зритель прочувствовал

Туктамышева — о произвольной программе: хочется всё отыграть, чтобы зритель прочувствовал
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Бронзовый призёр чемпионата России – 2023 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, какие эмоции испытывала при постановке и исполнении произвольной программы под композицию Игоря Крутого «Одиночество».

В Красноярске 26-летняя Туктамышева выступила на 15-м в своей карьере чемпионате России и в шестой раз поднялась на пьедестал почёта.

«Не захлёстывали ли меня эмоции, когда катала программу? Может быть, поначалу, когда ставили её. В первые выступления на соревнованиях были более сильные эмоции. Музыка очень чувственная, хочется всё отыграть, чтобы зритель прочувствовал. Со временем ты привыкаешь к этому, настраиваешься больше на элементы», — сказала Туктамышева в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

Полностью интервью с Елизаветой Туктамышевой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 28 декабря, в 8:00.

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