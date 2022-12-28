«Пока не ощутил что-то трагичное, не поймёшь, что это просто спорт». Беседа с Туктамышевой

Развязка в женском одиночном катании на чемпионате России подарила невероятные эмоции! Во многом благодаря блестящим прокатам Елизаветы Туктамышевой, для которой национальное первенство за последние годы стало самым невезучим турниром. Вы только вдумайтесь, до этого года Лиза брала медаль на чемпионате России последний раз аж в 2014-м! То, что ученице Алексея Мишина удалось вновь забраться на пьедестал спустя восемь лет, не может не вызывать восхищения. Даже конкурентки в восторге от того, что Туктамышевой удаётся столько лет держаться в топе.

Сама Лиза была счастлива завоевать бронзу — на пресс-конференции даже сравнила эту медаль с серебром чемпионата мира — 2021. Однако фигуристка призналась, что в целом ко всем своим результатам относится спокойно — «это всего лишь спорт». Как Лиза пришла к этому, она подробно рассказала в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

— Недавно ты выложила «сториз» с завтраком чемпионов. Как у вас возникла идея собраться вместе?

— Мы просто как-то собрались, и так получилось, что мы все вместе пошли на завтрак (смеётся).



— Какая сейчас атмосфера в сборной после такого напряжённого чемпионата России?

— Хорошая, мне кажется, на этом чемпионате России было менее напряжённо, чем на прошлом. Я не почувствовала после вчерашней произвольной (интервью было записано 25 декабря. — Прим. «Чемпионата»), что у кого-то ещё осталось какое-то напряжение. Все были максимально на расслабоне, мальчики вроде тоже были в порядке.



— Что чемпионы едят на завтрак?

— Я пила кофе американо.

— А есть ли какая-то традиция после турнира: поесть фаст-фуд, например?

— Это не традиция, просто банально, когда истощён организм, хочется хорошо покушать. В стрессе я ем не так много, обычно после произвольной уже нет сил и очень сильный голод присутствует. Могу себе позволить и суши, и пиццу, и бургер съесть. Но это никуда не отложится, потому что после такого насыщенного дня всё восполнится.



— Как ребята из группы тебя поздравили?

— Просто очень душевно поздравили, обняли. Этого достаточно.

— Девушки выступали последними. Но, может, ты успела посмотреть какие-то другие виды?

— Развязку у мужчин смотрела — мне было безумно интересно! Произвольную на последних двух участниках включила. Короткую я тоже посмотрела, потому что тоже очень интересно было. Обычно я как-то стараюсь абстрагироваться, результаты смотрю только в таблице. Но тут рада, что не стала так делать, потому что было очень интересно и захватывающе.

— Развязка с одинаковыми баллами — было что-нибудь подобное в карьере?

— По-моему, одинаковых баллов у меня не было никогда. Но могу ошибаться.

— Небольшая дискуссия началась после этого случая, что, может быть, если такое произошло, надо две золотые медали давать. Как ты думаешь, стоит или всё-таки победитель должен быть один?

— Если два достойных спортсмена выступили одинаково, набрали одинаковое количество баллов, я бы дала две золотые медали, потому что разделить победу с таким же достойным соперником — это тоже приятно, мне кажется. Как на летней Олимпиаде, когда в прыжках в высоту у мужчин два золота было — было очень трогательно, как они друг за друга радовались. Я прям слезу пустила, это было круто. Я не вижу в этом каких-то негативных сторон.

— После завершения соревнований в интервью Максиму Транькову ты произнесла фразу: «Девочки, это всего лишь спорт», то есть к нему надо относиться полегче. Как к тебе пришло это осознание?

— Мне кажется, пока ты не ощутил что-то более трагичное в своей жизни, нежели просто проиграть на соревнованиях, ты не поймёшь, что это всего лишь спорт, что есть более важные вещи. В спорте выиграл, проиграл — это твоя жизнь. Если тебе это нравится, ты просто живёшь прекрасно своей жизнью. И не надо никогда слишком сильно переживать из-за этого, потому что с опытом, могу сказать, что бывают и посерьёзнее какие-то вещи. Так что это всего лишь спорт, и это пришло ко мне, наверное, лет пять-семь назад. Наверное, прям так глубоко, осознанно, чтобы я это прочувствовала и до меня это дошло, лет в 20.



— Если рассматривать твою карьеру, то, наверное, фраза «Это всего лишь спорт» не особо ассоциируется с тобой, больше хочется сказать: «Спорт — это жизнь». Поэтому хочу спросить, что для тебя жизнь и что для тебя спорт?

— Жизнь для меня… Это эмоции, наверное. Может быть, яркие эмоции. Потому что без эмоций суперскучно. Спорт — это, наверное, интрига.

Призёры чемпионата России Софья Акатьева, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева Фото: РИА Новости

— Музыка твоей произвольной очень эмоциональная и пробирающая до мурашек. Тебя не захлестывали эмоции в момент, когда катала программу на тренировках или на соревнованиях?

— Может быть, поначалу, когда ставили её. В первые выступления на соревнованиях были более сильные эмоции. Музыка очень чувственная, хочется всё отыграть, чтобы зритель прочувствовал. Со временем ты привыкаешь к этому, настраиваешься больше на элементы.



— На показательных ты будешь катать номер «Freedom». Почему именно эта программа и задумывалась ли ты над новым показательным?

— Пока каких-то глобальных идей нет. «Freedom» — потому что мне она нравится, обожаю Бейонсе, обожаю Кендрика. Программа достаточно зажигательная, это хип-хоп, его не так часто брали одиночники. «Shallow» – если честно, побоялась, что не смогу сделать круг или на это нужно будет потратить много времени после произвольной. Решила, что не захочу этим заниматься, а это очень важно, в этом весь смысл номера.

Елизавета Туктамышева на показательных выступлениях Фото: РИА Новости

— На пресс-конференции ты говорила, что ещё не до конца осознала, куда поставить бронзу в твоей градации медалей. Спустя сутки осознание пришло?

— Пока нет, пока я просто в моменте. Вчера — произвольная, сегодня показательные, даю интервью. Хочется спать, в боулинг поиграть. Возможно, когда-нибудь я об этом подумаю. Пока, если честно, не хочу ни о чём думать (смеётся).