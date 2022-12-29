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Журанков: Туктамышева — почти богиня для нашего фигурного катания

Журанков: Туктамышева — почти богиня для нашего фигурного катания
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков высказались о российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.

Боброва. Учитывая, что у нас очень молодой запас, выигрывают молодые, все могут стрельнуть в любой момент… Лиза вечна, и она даёт мотивацию: «Я хочу быть как Лиза». Это очень здорово.

Журанков. Её огромная роль в том, что она уравновешивает своей карьерой, многолетней преданностью фигурному катанию и опытом эти волны, которые набегают, – одна, вторая, третья волна юных. А Лиза с другой стороны: «Всё нормально, будем держать уровень, всё хорошо». Лиза – почти богиня для нашего фигурного катания.

Напомним, на чемпионате России 26-летняя Елизавета Туктамышева заняла третье место, уступив Софье Акатьевой и Камиле Валиевой.

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