Боброва предположила, вернутся ли Степанова и Букин на соревновательный лёд

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о дальнейшей судьбе танцевального дуэта Александра Степанова и Иван Букин.
Степанова и Букин пропустили первую половину сезона-2022/2023 из-за травмы партнёрши. Пока Александра лечилась, Иван выступал в шоу «Ледниковый период». Недавно фигуристы вернулись к тренировкам.
«Я буду в числе первых, кто будет нещадно пинать их вернуться! Я тепло общаюсь с Сашей Степановой, сейчас мы катаемся с Ваней, и я говорю: «Если вам нужна будет мотивация – приглашайте меня, я вам обеспечу». Очень хочу, чтобы они вернулись, искренне верю в эту пару. Пройдя школу «Ледникового периода», ты не представляешь, как по-другому чувствуешь зал и как чувствуешь программы. Ваня сейчас с этим согласен. Говорит, я понимаю, что если вернёмся, то будем ставить всё другое», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком» на «Чемпионате».
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