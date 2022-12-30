Тарасова и Морозов объяснили, почему сложно кататься в постолимпийский сезон

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов объяснили, почему сложно кататься в постолимпийский сезон.

На чемпионате России – 2023 Тарасова и Морозов заняли третье место, допустив ошибки как в короткой, так и в произвольной программе.

«В любом случае сложно после Олимпиады кататься, находить силы. Прошлый сезон был очень тяжёлый, не только в спортивном плане, но и со всеми этими пандемийными правилами, поэтому он вымотал. Но мы всё равно стараемся совершенствоваться, изучаем новые элементы. Много нововведений в правилах, и из-за этого произвольная программа, хоть она и прошлогодняя, изменилась, стала сложнее. И её надо выкатывать», — приводит слова Морозова «РИА Новости Спорт».

«Это как раз связано с тем, что в олимпийский сезон ты вкладываешь тысячу процентов – эмоций, сил. Всё это посвящено одной цели, поэтому сейчас, конечно, сложнее в плане моральных сил. Ты всё равно должен выходить и работать. После Олимпиады это непросто», — сказала Тарасова.