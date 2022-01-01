Татьяна Тарасова обратилась к российским фигуристам с пожеланиями на Новый год

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к российским фигуристам с пожеланиями на Новый год.

«Желаю российским фигуристам и фигуристкам здоровья, успехов и интересных тренировок в новом, 2023 году!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Под руководством Тарасовой российские фигуристы выиграли семь золотых олимпийских медалей в трёх дисциплинах из четырёх возможных. Олимпийскими чемпионами стали: спортивная пара Ирина Роднина и Александр Зайцев (1976 и 1980 годы), танцевальные дуэты Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (1988), Марина Климова и Сергей Пономаренко (1992), Оксана Грищук и Евгений Платов (1998), представители мужского одиночного катания Илья Кулик (1998) и Алексей Ягудин (2002).