Илья Авербух высказал пожелания российским фигуристам в 2023 году
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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух выступил с новогодним поздравлением к российским фигуристам.
«Я хочу поздравить всех ребят с Новым годом. И Федерация фигурного катания, и ребята — все молодцы. Показывали очень высокую планку, поддерживая мотивацию и выступления.
Я пожелаю как можно дольше поддерживать самую высокую форму, продолжать, пусть и заочно, соревноваться с ведущими фигуристами мира. Как и заочно доказывать, что мы остаёмся хедлайнерами фигурного катания. Пожелаю всем, чтобы разум восторжествовал — и в 2023 году ребята получили возможность выступать на международных соревнованиях», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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