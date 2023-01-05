Четырёхкратный чемпион Италии: Россия делает фигурное катание локальным спортом

Российский и итальянский фигурист Иван Ригини, выступавший в одиночном катании, рассказал, в каком направлении должно развиваться фигурное катание, чтобы не потерять популярности.
Ригини — двукратный чемпион России среди юниоров, четырёхкратный чемпион Италии, а ныне тренер в академии Флорана Амодио во Франции.
«Фигурное катание — это всё-таки не только технический вид спорта, это искусство. Мы всё-таки на льду фигуры пишем. Конечно, это искусство, которое очень сильно недооценено. Будем надеяться, что ISU додумается, что нужно что-то исправлять. Русские спортсмены не поездят несколько лет, уйдут те, кто побеждает сейчас, и фигурное катание перестанет развиваться вообще. Либо фигурное катание станет локальным спортом, каким оно уже и становится. Россия делает фигурное катание локальным спортом — увеличивает бюджет, делает дополнительные соревнования — чтоб народ не забывал, что это круто. И они делают всё абсолютно правильно.
Хотелось бы, чтобы фигурное катание было как шоу. Представление перед шестиминуткой как на российских прокатах — это даже не 10% того, что можно делать с этим спортом, если в него вкладывать деньги. Должна быть крутая обёртка. У фигурного катания нет сейчас обёртки во всём мире, потому что стало мало шоу. И не будем упираться на ковид — это началось довольно-таки давно. Очень многого не хватает: соревнований, финансов, представления. Как только это всё появится, в мире фигурное катание будет прям вообще кипеть», — сказал Ригини в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Иваном Ригини читайте на «Чемпионате» завтра, 6 января, в 8:00.
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