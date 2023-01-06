Иван Ригини: у Туктамышевой есть шарм, потому что у неё есть опыт, который настоялся

Российский и итальянский фигурист Иван Ригини, выступавший в одиночном катании, высказался об умении подавать себя в спорте на примере Елизаветы Туктамышевой.

Ригини — двукратный чемпион России среди юниоров, четырёхкратный чемпион Италии, а ныне тренер в академии Флорана Амодио во Франции.

«У нас не существует культуры, как себя максимально круто подать. У нас есть Лизка Туктамышева, которая с опытом научилась играть на публику, показывать себя — и она стала императрицей. Она стала интересной и получила своё имя, народ её стал узнавать.



Здесь работает то, что конкуренция сложная. Ментально реально сложно продержаться, когда тебя начинают прессовать сзади девчонки с четырьмя четверными. Лиза этот момент прошла, перетерпела, поэтому она может кататься ещё сколько хочет.

Почему Каролина Костнер всегда будет Каролиной Костнер? Не потому что она высокая и худенькая, а потому что у неё была офигенная подача. Она уже была женщиной, а смотреть на 14-летних детей, которые фигачат четверные как сумасшедшие, неинтересно, и это логично. Должна быть разница между женским катанием и детским. У Лизы есть шарм, потому что у неё есть опыт, который настоялся. Она человек уже оформленный, как говорится, и она над этим работала», — сказал Ригини в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.