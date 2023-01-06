Аделина Сотникова ответила на вопрос, тяжело ли было выступать на льду, будучи беременной

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Аделина Сотникова ответила на вопрос, тяжело ли ей было выступать на льду, будучи беременной. Фигуристка проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ».

«Контролируешь процесс в 1000 раз сильнее, чем обычно. Естественно, убираешь много элементов ради безопасности. Думаю, было видно, что я осторожничала очень. На выступление собирала себя, как могла, а после лежала без сил. Если была возможность отойти, то два-три дня в себя приходила», — ответила Аделина Сотникова.

26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ю На и итальянку Каролину Костнер. Она стала первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Сотникова стала мамой в ноябре. Пол и имя ребёнка неизвестны.