Трусова и Кондратюк поздравили болельщиков с Рождеством из Михайловского театра

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова и олимпийский чемпион в команде, чемпион России и Европы 2022 года Марк Кондратюк поздравили болельщиков с Рождеством из Михайловского театра. Фигуристы посетили балет «Щелкунчик» и побывали за кулисами.

«Поздравляем всех с Рождеством. А мы сейчас на балете «Щелкунчик» в Михайловском театре.

Нас пустили на сцену, к главным артистам. Там – зал», — сказала Трусова.

Никогда в жизни не бывал за кулисами театра, но сегодня довелось. Это, конечно, очень круто, и просто незабываемые впечатления», — сказал Кондратюк.

В конце декабря Кондратюк из-за травмы спины снялся с чемпионата России – 2023 после короткой программы, а Трусова отказалась от участия в соревнованиях по причине болезни. Затем Александра и Марк выступили в шоу Евгения Плющенко «Снегурочка» и «Лебединое озеро».