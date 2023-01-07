Татьяна Тарасова высказалась о желании Грассля тренироваться у Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о желании 20-летнего итальянского фигуриста Даниэля Грассля тренироваться под руководством Этери Тутберидзе.
«Нормальное явление, если спортсмен хочет работать с другим тренером. Мы все работали с иностранцами. Почему мы должны учитывать международную обстановку? Ученики просят, и мы должны с ними работать. Спокойно к этому отношусь. Я сотрудничала со многими странами: Япония, Америка, Канада, Франция, Италия, и финны были. Этери Георгиевна — хороший тренер. Разве может быть у неё плохая работа в группе?» — приводит слова Тарасовой Sport24.
Четырёхкратный чемпион Италии Грассль расстался с тренером Лоренцо Магри после того, как занял четвёртое место на национальном первенстве. 5 января ученик Тутберидзе Арсений Федотов опубликовал совместное фото с Грасслем из «Хрустального». Позже стало известно, что итальянец приехал в Москву поработать с Тутберидзе.
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