Владимир Морозов рассказал о разговоре с Этери Тутберидзе при переходе в её группу

Серебряный призёр Олимпийских игр Владимир Морозов, выступающий в спортивной паре с Евгенией Тарасовой, рассказал, как проходил их переход в группу Этери Тутберидзе.
«Когда год назад мы перешли в группу Тутберидзе, у неё уже был этот штаб из трёх специалистов – сама Этери Георгиевна, Даниил Глейхенгауз и Сергей Викторович Дудаков. И мы перешли не только вдвоём, с нами пришёл и Максим Траньков, с которым мы работали. Этери посчитала, что надо добавить ещё пару человек. Получился большой штаб. Алексей Тихонов работал с детьми в «Хрустальном», на этом же катке. Он тоже по факту там был. И Пашу Слюсаренко уже целенаправленно пригласили поработать с конкретными элементами. Каждый вносит свою лепту. Но споров нет — поэтому и называется команда.
Был ли определяющий разговор, когда мы приходили в группу Тутберидзе? Разговор был. И определяющий, и объясняющий, и мотивирующий. Когда Этери Георгиевна говорит, там всё присутствует», — приводит слова Морозова «КП-Спорт».
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