Всё равно работает дальше! Драматичный год Тутберидзе и его эффектный финал

Для Этери Тутберидзе 2022 год выдался невероятно драматичным. Выдающийся тренер должна была пожинать плоды грандиозного успеха после Олимпиады в Пекине, собрав с талантливыми воспитанницами все медали в соревнованиях девушек. Однако вместо триумфа в Поднебесной её ожидали «Голодные игры». Вместе с Камилой Валиевой за ней развернулась настоящая охота иностранных изданий, лидеров мнений и простых пользователей, обвинявших в нечестной игре и жаждавших возмездия за все былые «заслуги».

Дальше тоже было не легче. Уход Косторной, хейт за поездки к дочери в Америку, неожиданный переход Трусовой в самом начале сезона, травмы спортсменок и проигрыш команде Плющенко на прыжковом турнире… Слишком много свалилось на хрупкие женские плечи!

И всё-таки Тутберидзе не пала духом. Продолжала работать дальше вопреки всем невзгодам, потокам критики, а порой и откровенной ненависти в её сторону.

«Позор Тутберидзе»

Поездка на Олимпиаду-2022 началась для Этери Тутберидзе идеально. Все три квоты у одиночниц заработали её блистательные воспитанницы. Никто не сомневался, что Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова оккупируют подиум и легко обойдут всех соперниц. Радость вызывал и прорыв дочери Дианы Дэвис. Она в дуэте с Глебом Смолкиным получила возможность в Пекине защищать честь России в танцах на льду. А первая попытка тренировать спортивные пары вот-вот должна была принести олимпийские всходы: Евгения Тарасова/Владимир Морозов считались одними из фаворитов главного турнира четырёхлетия.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Всё шло по плану. Валиева выдала безупречный прокат в короткой на командном турнире и отлично проявила себя в произвольной, привычно поднявшись по турнирной таблице на космическую высоту. К сожалению, на этом праздник спорта закончился. У Камилы вдруг нашли допинг в старой пробе, взятой 25 декабря 2021-го на чемпионате России. Громкий скандал, отмена награждения и представление Этери главной злодейкой мирового фигурного катания в иностранной прессе — такого поворота событий никто не ожидал!

Зарубежная публика с готовностью уцепилась за версию, что секрет уникальной методики русского тренера кроется в волшебных таблетках. Но и соотечественники её не щадили. В одной из соцсетей вывели в трендах на первое место хэштег #позорТутберидзе. Вот так в один миг первоклассного тренера низвергли на самое дно общественной мысли.

Душераздирающая развязка соревнований девушек на Олимпиаде

С учётом обрушившегося хейта непосредственно на Валиеву и демонстративного осуждения её допуска к личному турниру, было ожидаемо, что она дрогнет там, где должна была парить на коньках к очередной победе. И всё же четвёртое место 15-летней девочки в индивидуальном зачёте на Играх в Пекине поразило и расстроило даже Тутберидзе. Судьи, ранее в немом восторге голосовавшие за её подопечных, ухватились за шанс сломить затянувшееся господство россиянок на международных стартах.

Этери Тутберидзе и Александра Трусова на Олимпиаде Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

А самое неприятное, что завоевание золота Щербаковой и серебра Трусовой не добавило в это тёмное царство ни капли лучика света. Второго места для Русской ракеты, феноменально исполнившей пять квадов в произвольной программе, откровенно было недостаточно. Этери приписали ещё одну вину. Как будто это она выставляла оценки.

В такой обстановке дебют единственной дочери на Олимпиаде стал, пожалуй, единственной отдушиной «железной леди», которая на самом деле вовсе не железная. Ну, и серебро Тарасовой/Морозова, которые точно считали Этери своей спасительницей, а не айсбергом, помешавшим вырвать золото у китайской пары.

Допинг-скандала и душераздирающей развязки личного турнира у девушек — этих драм Этери бы хватило до конца нового олимпийского цикла. Но 2022-й и не думал на этом останавливаться. Уход Алёны Косторной к Елене Буяновой в ЦСКА, пусть и по обоюдному согласию, не прибавил симпатий знаменитому тренеру. Скорее, открыл ворота в бурное обсуждение методов её тренировок, где взрослым девушкам нет места. Летом противники Тутберидзе буквально ликовали: наконец-то Международный союз конькобежцев (ISU) принял поэтапное поднятие возрастного ценза у одиночниц.

«Это может обернуться катастрофой для команды Тутберидзе. Их 17-летние фигуристки едва держатся», — предрекал в начале года американский журналист Дэйв Лис в интервью порталу «Лента».

Хейт дочери и поездка в Америку

В мае Тутберидзе, как обычно, отправилась в США навестить дочь Диану Дэвис, которая там тренируется с Глебом Смолкиным уже несколько лет. В американской сети посыпались угрозы. «Вышвырните её из страны!» — писали в комментариях под новостью о приезде Тутберидзе на странице The Skating Lesson. За океаном в репутации специалиста и до истории с допингом сомневались, а после не колеблясь записали в абьюзеры и нарушительницы правил чистого спорта.

Этери этих выпадов не испугалась. И действительно все нападки в сети так там и остались.

Этери Тутберидзе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вроде можно вздохнуть и насладиться общением с дочерью. Но только не тренеру, неустанно кующему чемпионок. Ранее упомянутый американский журналист Дэйв Лис фактически устроил в США слежку за Этери и Дианой с Глебом. Это он регулярно сливал информацию о просмотрах молодой танцевальной пары в разных клубах и уходе из группы известного тренера Игоря Шпильбанда. Это Лис развязал истерику вокруг гипотетического желания Дианы и Глеба выступать за США и регулярно находил якобы улики готовящегося перехода.

Этери долго терпела, но однажды не выдержала, высказав в соцсетях всё, что думает об американце. Конечно, её вспышку использовали для нового витка травли.

Долгое же отсутствие Тутберидзе в России послужило для некоторых основанием верить, что она и не собирается возвращаться назад. Мол, в Новогорске начались сборы, а она всё никак не спешит обратно. А уж как возбудила новость о второй за лето поездке Этери в Америку к дочери. «Подозрительно» до ужаса!

Внезапный переход Трусовой

Старт нового сезона ознаменовался для Тутберидзе пхёнчханскими флешбэками. После мирно отгремевших контрольных прокатов в конце сентября её внезапно покинула Александра Трусова. И хотя, за исключением серебряной медали да травмы посреди олимпийского сезона, ничего не роднит этот случай с кейсом Медведевой, осадок очень неприятный. Потеря столь сильной совершеннолетней спортсменки вновь обращала Этери в детского тренера. Наличие Анны Щербаковой значения не имело, ведь она решила пропустить сезон, чтобы восстановиться после операции на мениске, и присоединилась к дружной компании Алины Загитовой и Алексея Ягудина, ведущих «Ледниковый период».

Александра Трусова на контрольных прокатах Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Оставалось надеяться, что, по крайней мере, восходящие звёздочки Софья Акатьева и Аделия Петросян будут столь филигранно кататься на этапах российского Гран-при, что создадут вместе с Камилой Валиевой новое непобедимое трио. Однако этого не произошло. Вчерашние юниорки не радовали чистотой катания, а Аделия к тому же травмировалась, успев выступить лишь на одном этапе.

Дарья Усачёва и Майя Хромых, некогда покорявшие с Камилой юниорский чемпионат мира, и вовсе не вышли в сезон. В итоге, как и после Олимпиады-2018, самой взрослой спортсменкой Этери оказалась 16-летняя девушка. Но и с ней, а точнее, её новой произвольной программой не обошлось без бед. Постановку про события на Олимпиаде многие не поняли. За рубежом творение, воспроизведённое Камилой, сочли провокационным и циничным.

Поражение Плющенко и реванш под занавес года

В начале декабря предпочитающую работать без лишнего шума Тутберидзе столкнули с Евгением Плющенко. Федерация фигурного катания России в сотрудничестве с Первым каналом устроила прыжковый турнир с элементами шоу. Соревнования разделили на индивидуальное и командное состязания. В последнем организовали битву трёх школ: Тутберидзе, Плющенко и Мишина. Едва ли в планы Этери перед чемпионатом России входило развлечение публики за счёт противостояния с Плющенко. Не говоря об обидном поражении, которое никоим образом не относилось непосредственно к её тренерскому штабу.

Но коварный вопрос Максима Транькова, ждёт ли она реванша, вынудил твёрдо ответить: «Жажду ли реванша? Обязательно. На Кубке Первого канала? И там тоже».

Этери ни капли не шутила. Спорт — серьёзное дело. И реванш взяла, не дожидаясь Кубка Первого канала. На чемпионате России в Красноярске.

Этери Тутберидзе Фото: Сергей Бобылёв/ТАСС

Да, весь подиум её девочки не захватили, но золото и серебро — очень крутой результат, особенно в условиях заметно поредевшей группы в плане «боевых» фигуристок. Это позволило Тутберидзе закрыть безумный 2022 год на высокой ноте, с чувством выполненного долга написать пост в соцсетях и отправиться работать дальше.